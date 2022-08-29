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2 часа назад

Девушка прославилась в сети из-за страха перед Майклом Джексоном

Lenta.ru

Руби Мариотт из британского графства Южный Йоркшир прославилась в сети из-за видео, на котором она бурно реагирует на выступления пародиста, изображающего Майкла Джексона. Издание LADbible публикует объяснения 18-летней девушки, подробно рассказавшей о своем необычном страхе.

Девушка прославилась в сети из-за страха перед Майклом Джексоном
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Мариотт сообщила, что была на свадьбе родственников в баре курортного города Айя-Напа, Кипр. По словам девушки, она не знала о том, что в заведении будет кто-то выступать.

«Только спустя полчаса я услышала, как заиграла песня Thriller, и тут же начала паниковать», — поделилась она.

Девушка обернулась и увидела пародиста, который изображал Майкла Джексона и танцевал рядом с ней. Она побежала к столику, где сидели ее родственники, и начала плакать. Сестра сняла реакцию Мариотт на видео и выложила в социальную сеть TikTok. Ролик быстро попал в рекомендации, набрал 9,5 миллиона просмотров и прославил ее.

После выступления пародиста девушка весь вечер находилась в потрясенном состоянии. Ей даже пришлось звонить своему молодому человеку, чтобы успокоиться.

«Все началось, когда я была маленькой, лет в пять. Моя сестра и мой двоюродный брат показывали мне жуткие отредактированные видеозаписи с участием Майкла Джексона, а также ролики с теориями заговора о том, что он жив», — рассказала Марриотт.

По словам девушки, ее необычная фобия закрепилась тогда, когда во время семейного отпуска она и ее родственники приехали в американский город Лос-Анджелес. В доме, где остановилась семья, была дверь с восемью замками. Один из родственников Марриотт в шутку предположил, что за дверью может прятаться Майкл Джексон. После этого в течение трех недель девушке снился кошмар, в котором певец выползает из шкафа.

По словам Марриотт, в настоящий момент ее фобия осталась такой же сильной, как и раньше. Когда девушка посмотрела видео, выложенное ее сестрой в социальную сеть, она призналась, что находит его смешным, но это не изменило ее страха по отношению к Майклу Джексону.

Безумный мир,Майкл Джексон,
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