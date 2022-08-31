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4 часа назад

10 самых необычных фобий: видео

Стелла Шмель

Многие люди сталкиваются с фобиями. Это иррациональный страх, который зачастую не обоснован реальной опасностью. Фобия может возникнуть относительно абсолютного любого объекта или явления.

Существует огромное количество фобий: начиная со всем известных клаустрофобии и социофобии и заканчивая совершенное удивительными, такими, как, например, лаканафобия (боязнь овощей).

Смотрите видео, чтобы узнать больше информации о самых удивительных фобиях у людей.

Ранее мы рассказывали, по каким причинам возникает стрессовое недержание мочи.

Безумный мир,Видео,
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