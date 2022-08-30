Робота-женщину назначили генеральным директором

Китайская IT-компания NetDragon Websoft, занимающаяся разработкой мобильных приложений и онлайн-игр, назначила на пост генерального директора гуманоидного робота с искусственным интеллектом по имени Тан Ю. Сообщение об этом появилось на сайте издания Metro.
Таким образом Тан Ю формально стала первым в мире роботом-женщиной, севшим в кресло босса.
"Мы верим, что ИИ – это будущее корпоративного управления. Назначение госпожи Тан Ю на пост гендиректора свидетельствует о нашем стремлении по-настоящему использовать ИИ для преобразования нашего бизнеса и, в конечном итоге, роста компании",
— заявил председатель NetDragon Websoft Дэцзянь Лю.
О самом роботе, его технических характеристиках и внешности, в СМИ крайне мало информации. Однако в китайской компании охотно поделились планами по использованию Тан Ю.
Робот займется оптимизацией рабочих процессов, что должно привести NetDragon Websoft к повышению качества их продукции и скорости разработки. Кроме того, в китайской компании считают, что робот сможет давать беспристрастную и справедливую оценку эффективности всех сотрудников.