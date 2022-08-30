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1 час назад

Робота-женщину назначили генеральным директором

Газета.Ruиещё 2

Китайская IT-компания NetDragon Websoft, занимающаяся разработкой мобильных приложений и онлайн-игр, назначила на пост генерального директора гуманоидного робота с искусственным интеллектом по имени Тан Ю. Сообщение об этом появилось на сайте издания Metro.

Робота-женщину назначили генеральным директором
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Таким образом Тан Ю формально стала первым в мире роботом-женщиной, севшим в кресло босса.

"Мы верим, что ИИ – это будущее корпоративного управления. Назначение госпожи Тан Ю на пост гендиректора свидетельствует о нашем стремлении по-настоящему использовать ИИ для преобразования нашего бизнеса и, в конечном итоге, роста компании",

— заявил председатель NetDragon Websoft Дэцзянь Лю.

О самом роботе, его технических характеристиках и внешности, в СМИ крайне мало информации. Однако в китайской компании охотно поделились планами по использованию Тан Ю.

Робот займется оптимизацией рабочих процессов, что должно привести NetDragon Websoft к повышению качества их продукции и скорости разработки. Кроме того, в китайской компании считают, что робот сможет давать беспристрастную и справедливую оценку эффективности всех сотрудников.

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