Робота-женщину назначили генеральным директором

Китайская IT-компания NetDragon Websoft, занимающаяся разработкой мобильных приложений и онлайн-игр, назначила на пост генерального директора гуманоидного робота с искусственным интеллектом по имени Тан Ю. Сообщение об этом появилось на сайте издания Metro.

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Таким образом Тан Ю формально стала первым в мире роботом-женщиной, севшим в кресло босса.

"Мы верим, что ИИ – это будущее корпоративного управления. Назначение госпожи Тан Ю на пост гендиректора свидетельствует о нашем стремлении по-настоящему использовать ИИ для преобразования нашего бизнеса и, в конечном итоге, роста компании",

— заявил председатель NetDragon Websoft Дэцзянь Лю.

О самом роботе, его технических характеристиках и внешности, в СМИ крайне мало информации. Однако в китайской компании охотно поделились планами по использованию Тан Ю.