Американка пожаловалась на "аллергию на гравитацию"

Жительница США утверждает, что у нее «аллергия на гравитацию», пишет NDTV. Из-за этого она не может стоять более трех минут и 23 часа в сутки проводит в постели.

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По-научному состояние 28-летней Линдси Джонсон называется синдром постуральной ортостатической тахикардии. При этом диагнозе уменьшается объем крови и увеличивается частота сердечных сокращений, когда человек стоит или сидит. Американка рассказала, что первые симптомы появились у нее в 2015 году, когда она до 10 раз в день падала в обморок.

«У меня аллергия на гравитацию. Звучит безумно, но так оно и есть. Я не могу стоять дольше трех минут, не чувствуя слабости или тошноты. Мне намного лучше, когда я лежу»,

— пожаловалась она.

Из-за этого Джонсон уволилась с военной службы. Долгое время врачи не могли понять, что с ней не так, списывая ее состояние на тревожность. К началу 2022 года Линдси не могла есть и перестала водить автомобиль. Лишь только после посещения кардиолога она узнала свой диагноз.

«Я была так рада, когда узнала, что со мной не так, чтобы уже начать лечение»,

— вспоминает женщина.

Сейчас Линдси принимает специальные препараты, которые немного улучшают ее состояние. Однако она по-прежнему не может жить нормальной жизнью и полагается во всем на супруга.