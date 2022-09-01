«Опохмеляющая зарядка» мужчин в центре Москвы попала на видео

В центре Москвы заметили мужчин с голым торсом, которые решили сделать зарядку прямо на улице. Необычное поведение россиян попало на видео, выложенное в Telegram-канале «Арбат» сообщества М125.

Фото: Мослента Мослента

На кадрах видно, как полураздетые мужчины синхронно нагибаются и потягиваются под лиричную музыку. В какой-то момент их прерывает заехавший в переулок автомобиль.

Администрация группы уточнила, что россиян заметили в Малом Николопесковском переулке. «Проснулись-потянулись! И решили начать утро с опохмеляющей зарядки», — пошутили в сообществе.