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3 минуты назад

«Опохмеляющая зарядка» мужчин в центре Москвы попала на видео

Мослентаиещё 1

В центре Москвы заметили мужчин с голым торсом, которые решили сделать зарядку прямо на улице. Необычное поведение россиян попало на видео, выложенное в Telegram-канале «Арбат» сообщества М125.

«Опохмеляющая зарядка» мужчин в центре Москвы попала на видео
Фото: МослентаМослента

На кадрах видно, как полураздетые мужчины синхронно нагибаются и потягиваются под лиричную музыку. В какой-то момент их прерывает заехавший в переулок автомобиль.

Администрация группы уточнила, что россиян заметили в Малом Николопесковском переулке. «Проснулись-потянулись! И решили начать утро с опохмеляющей зарядки», — пошутили в сообществе.

Ранее обнаженный мужчина устроил разминку у Соловьиного пруда в Москве и попал на видео. Пользователи сети в шутку сравнились его с Адамом в райском саду.

Безумный мир,Видео,
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