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1 час назад

Жительница Подмосковья обнаружила червей в купленных по акции конфетах

Газета.Ruиещё 1

В Московской области местная жительница купила в магазине конфеты по акции и обнаружила в них червей. Информацию об этом опубликована в группе «Подольск Настоящий» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина обнаружила червей в купленных по акции конфетах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в Подольске. На видео, которое предоставила пострадавшая, видно, как в шоколадном батончике ползает белый червь.

«Сегодня купила конфеты в магазине на Бородинском бульваре, по акции, 400 рублей за килограмм. Дома в конфетах обнаружили червей»,

— рассказала женщина.

Подписчики порекомендовали россиянке обратиться в Роспотребнадзор. Кто-то посоветовал вернуть испорченный продукт в магазин.

Некоторые из комментаторов предположили, что черви в батончиках появились из-за неправильного хранения или истечения срока годности изделия.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени нашла мертвую мышь в своем заказе с Wildberries.

Безумный мир,Роспотребнадзор,
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