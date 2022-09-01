Женщина обнаружила червей в купленных по акции конфетах

В Московской области местная жительница купила в магазине конфеты по акции и обнаружила в них червей. Информацию об этом опубликована в группе «Подольск Настоящий» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Инцидент произошел в Подольске. На видео, которое предоставила пострадавшая, видно, как в шоколадном батончике ползает белый червь.

«Сегодня купила конфеты в магазине на Бородинском бульваре, по акции, 400 рублей за килограмм. Дома в конфетах обнаружили червей»,

— рассказала женщина.

Подписчики порекомендовали россиянке обратиться в Роспотребнадзор. Кто-то посоветовал вернуть испорченный продукт в магазин.

Некоторые из комментаторов предположили, что черви в батончиках появились из-за неправильного хранения или истечения срока годности изделия.