Трансгендер потратила миллионы в попытке сделать грудь больше мозга

Отмечается, что 38-летняя уроженка Атланты начала трансгендерный переход в 2002 году. При этом к настоящему времени она увеличила губы, сделала липосакцию и ринопластику и несколько раз изменила размер бюста. По словам героини материала, она потратила на свое преображение более 100 тысяч долларов (более шести миллионов рублей), большую часть из которых составили деньги поклонников.