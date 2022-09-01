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2 часа назад

Трансгендер потратила миллионы в попытке сделать грудь больше мозга

Lenta.ru

Американка Джульетт Стрей в попытке сделать грудь больше мозга потратила миллионы рублей, которые ей подарили фанаты. Соответствующий материал приводит Daily Star.

Трансгендер потратила миллионы в попытке сделать грудь больше мозга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Отмечается, что 38-летняя уроженка Атланты начала трансгендерный переход в 2002 году. При этом к настоящему времени она увеличила губы, сделала липосакцию и ринопластику и несколько раз изменила размер бюста. По словам героини материала, она потратила на свое преображение более 100 тысяч долларов (более шести миллионов рублей), большую часть из которых составили деньги поклонников.

В свою очередь, Стрей призналась, что страдает дисморфофобией. Как только у женщины возникает приступ тревоги, она пытается с ним справиться с помощью коррекции внешности. Так, на данный момент она мечтает вновь увеличить бюст, сделав его на 10 процентов больше собственного мозга.

Безумный мир,
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