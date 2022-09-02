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3 часа назад

Коллекцию из более 2000 консолей продают за миллион долларов

Ferra.ru

На eBay обнаружился очень неожиданный слот — он состоит из более 2 тыс игровых консолей разных поколений.

Коллекцию из более 2000 консолей продают за миллион долларов
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Собрал необычную коллекцию пользователь под ником Kaori30. По его словам, он собирал этот набор в течение последних трёх десятков лет. И за всю коллекцию он просит около 1 млн долларов.

Самое интересное, что продавец не хочет дробить свой лот на более мелкие — он готов продать сборник приставок лишь целиком и одному покупателю.

Kaori30 отметил, что многие годы назад он задался целью не просто собрать все существующие консоли, но и все их вариации. И у него это почти получилось — в его коллекции даже имеются крайне редкие экземпляры, которые никогда не появлялись в свободной продаже.

Отметим, что данный лот является одним из самых впечатляющих за всю историю eBay.

Безумный мир,eBay,
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