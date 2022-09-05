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2 часа назад

Девушка узнала о своей беременности во время родов

Lenta.ru

20-летняя Вивиан Вайз Руисвеласко из Мексики начала рожать во время посещения ночного клуба и только тогда узнала о своей беременности. Об этом сообщает 7News.

Девушка узнала о своей беременности во время родов
Фото: UnsplashUnsplash

Девушка рассказала, что чувствовала себя плохо в течение двух дней до родов, однако приехала в ночной клуб, чтобы поздравить друга с днем рождения. Во время вечеринки Вайз начала испытывать сильные боли в области таза и живота. Она приняла решение отправиться домой и лечь спать, но утром странные симптомы не исчезли, боль усилилась.

Молодой человек Вайз отвез ее в больницу. Девушку осмотрел гинеколог и сообщил, что у нее начинаются роды. «Я была шокирована по многим причинам. Например, я думала, все ли в порядке с ребенком, что я буду с ним делать, ведь я никогда в жизни не вынашивала детей», — вспоминает Вайз.

Врачи сделали девушке кесарево сечение. На свет появился ее сын Матиас. Вайз и ее молодой человек испытали смешанные чувства после рождения мальчика. «Я не чувствовала боли или чего-то еще, но мой парень был в шоке. Ему нужно было поторопиться, так как нам были нужны вещи для ребенка. Он был сильно напуган, но я его понимала», — рассказывает девушка.

Молодая мать поделилась своей историей в TikTok, чем вызвала бурную реакцию зрителей. Некоторые подписчики утверждали, что девушка лжет, а другие говорили, что понимают ее. «Со мной произошло то же самое во время первых родов. Я не знала, что беременна, пока не родила свою дочь», — прокомментировала одна женщина.

Вайз призналась, что сначала ей было трудно привыкнуть к ребенку, однако она быстро адаптировалась к новой жизни. «Он — мой сын, мой напарник и любовь всей моей жизни. Это, честно говоря, самое лучшее и неожиданное, что могло со мной случиться», — говорит девушка.

Безумный мир,
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