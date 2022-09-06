Женщина подала на развод из-за бургера

Россияне стали чаще разводиться. По данным Росстата, только в мае этого года брак решили расторгнуть почти 60 тысяч человек. Это на 20% больше, чем год назад. По опросам ВЦИОМ, зачастую главной причиной становятся финансовые трудности. Супруги начинают чаще ругаться, спорить и скандалить. Но бывают и совсем неожиданные поводы. Например, в Индии мужчина развелся с женой, потому что она каждый день кормила его лапшой быстрого приготовления. Герои программы «Дела судебные. Новые истории» решили расстаться из-за бургера.