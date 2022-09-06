Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+22° в 
USD 60.90EUR 60.14
Войти в почту
19 минут назад

Женщина подала на развод из-за бургера

Мир24

Россияне стали чаще разводиться. По данным Росстата, только в мае этого года брак решили расторгнуть почти 60 тысяч человек. Это на 20% больше, чем год назад. По опросам ВЦИОМ, зачастую главной причиной становятся финансовые трудности. Супруги начинают чаще ругаться, спорить и скандалить. Но бывают и совсем неожиданные поводы. Например, в Индии мужчина развелся с женой, потому что она каждый день кормила его лапшой быстрого приготовления. Герои программы «Дела судебные. Новые истории» решили расстаться из-за бургера.

Женщина подала на развод из-за бургера
Фото: unsplashunsplash

- Вы пришли в суд, подали иск о расторжении брака, потому что ваш муж съел ваш бургер? - Я заказала нам бургеры, чтобы самой не готовить. Возвращаюсь минут через 20, а бургеров нет. Спрашиваю: «А где мой бургер?» А он отвечает: «Не знаю». И продолжает играть. - Я случайно съел. Что здесь такого?

Безумный мир,ВЦИОМ,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители