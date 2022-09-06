Мужчина поймал двух воронов и подарил жене на день рождения

Житель Ирландии решил приготовить сюрприз на день рождения супруги и подарил ей двух живых воронов. На видео с реакцией женщины обратило внимание издание The Mirror.

На записи, которую мужчина опубликовал в TikTok, видно, как его жена подходит к дому в дождевике и несет рюкзак с продуктами. Он стоит в дверях и встречает ее словами: «Вот она, именинница!» Затем муж уговаривает супругу зажмуриться и ведет в комнату.

Женщина открывает глаза и видит двух черных воронов, которые летают по дому. «О боже, что за черт! Бенни!» — кричит она. «Я поймал для тебя двух воронов, Надин. С днем рождения!» — отвечает он и начинает истерически смеяться.