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1 час назад

Мужчина поймал двух воронов и подарил жене на день рождения

Lenta.ru

Житель Ирландии решил приготовить сюрприз на день рождения супруги и подарил ей двух живых воронов. На видео с реакцией женщины обратило внимание издание The Mirror.

На записи, которую мужчина опубликовал в TikTok, видно, как его жена подходит к дому в дождевике и несет рюкзак с продуктами. Он стоит в дверях и встречает ее словами: «Вот она, именинница!» Затем муж уговаривает супругу зажмуриться и ведет в комнату.

Женщина открывает глаза и видит двух черных воронов, которые летают по дому. «О боже, что за черт! Бенни!» — кричит она. «Я поймал для тебя двух воронов, Надин. С днем рождения!» — отвечает он и начинает истерически смеяться.

Видео набрало более 200 тысяч просмотров. Пользователи шутили о том, что сюрприз мог стоить мужу брака. «Это повод для развода», — написал один из них. Автор другого комментария заявил, что, если бы кто-нибудь устроил ему такой сюрприз, им бы пришлось дезинфицировать дом.

Безумный мир,Видео,
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