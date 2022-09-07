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1 час назад

В России темнокожий пациент удивил хирурга просьбой изменить цвет его кожи

Lenta.ru

Российский пластический хирург Евгений Добрейкин рассказал о самой необычной просьбе своего пациента. Соответствующая информация появилась в его Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В России темнокожий пациент удивил хирурга просьбой изменить цвет его кожи
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам врача, к нему обратился мужчина, который попросил сделать ему ринопластику, уменьшив нос, а также удивил желанием полностью изменить цвет кожи и стать «белым». При этом медик прикрепил к посту снимок, где позирует рядом с темнокожим пациентом.

«Не скрою, на данный момент для меня именно этот запрос стал самым необычным за всю практику. С носом мы, конечно же, поможем пациенту, а вот над вторым запросом будем думать»,

— отметил хирург, добавив, что в настоящее время отбеливание кожи представляет собой гигантскую индустрию с ежегодным оборотом в несколько миллиардов долларов.

В августе хирург и косметолог Карине Оганесян назвала самые странные запросы россиян на пластические операции. В свой список доктор внесла операции по изменению формы ушей, когда люди просят заострить их верхние края, как у эльфов. Кроме того, среди странных манипуляций оказались вживление имплантов в брови и лоб, улучшение внешнего вида и корректировка размера пупка, увеличение на время груди посредством физраствора или других жидкостей, которые впоследствии рассасываются.

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