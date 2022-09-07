Пауки, тараканы, улитки: на Дону стало популярным заводить экзотических питомцев

Ростовская область, 5 сентября 2022. DON24.RU. В Ростовской области стало популярным заводить экзотических животных, например, пауков птицеедов, больших улиток и мадагаскарских тараканов.

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На популярном сайте объявлений постоянно размещают новые объявления о продаже экзотических животных в качестве домашних питомцев в Ростовской области.

Среди самых популярных животных можно выделить пауков, тараканов и улиток. Некоторые ростовчане публикуют объявления о том, что продают птицееда. Это крупные пауки, которые в зрелом возрасте могут достигать около 27 см в размахе ног. Важно отметить, что этот вид пауков не относится к «тарантулам», поэтому широко распространен в качестве домашнего экзотического животного.

Вторыми по популярности питомцами являются улитки (альбиносы ахатины). Это вид сухопутных моллюсков, которые в длину могут достигать 25 см, а живут около 10 лет. Многие заводят этих необычных животных, так как за ними нетрудно ухаживать: они не выделяют неприятный запах, всеядные и неприхотливые. Однако у них есть одно уязвимое место – это раковина. Если ее повредить, животное может даже умереть.

Далее по популярности – мадагаскарские тараканы. Это крупные тропические насекомые, одни из самых больших в мире: средние размеры самки и самца — 60 и 55 мм. Их продают и как корм для других животных, и как домашних питомцев. Также ростовчане публикуют объявления о продаже геккона, небольших ящериц.

Напомним, что некоторые экзотические питомцы с 2019 года входят в список животных, запрещенных правительством к содержанию дома, например кобры, скорпионы, волки, совы и крокодилы.