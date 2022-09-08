В Литве выпустили чипсы со вкусом вагины

Литва внезапно врывается в ряд самых раскрепощенных стран: там компания CHAZZ выпустила чипсы со вкусом... вагины. Задумка такая: ожидается, что эта продукция поможет миллениалам стать смелее в любви. Предлагается лакомиться снеками вместе со второй половинкой и между делом откровенно говорить о сексе. Чтобы в конце концов сломать барьеры и смело перейти к этому самому делу. Заплатить за удовольствие, то есть за пачку чипсов со вкусом вагины, придется 9,99 евро (605 рублей).