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1 час назад

В Литве выпустили чипсы со вкусом вагины, а в Дании нашелся напиток под стать

Super.ru

Литва внезапно врывается в ряд самых раскрепощенных стран: там компания CHAZZ выпустила чипсы со вкусом... вагины. Задумка такая: ожидается, что эта продукция поможет миллениалам стать смелее в любви. Предлагается лакомиться снеками вместе со второй половинкой и между делом откровенно говорить о сексе. Чтобы в конце концов сломать барьеры и смело перейти к этому самому делу. Заплатить за удовольствие, то есть за пачку чипсов со вкусом вагины, придется 9,99 евро (605 рублей).

В Литве выпустили чипсы со вкусом вагины
Фото: Super.ruSuper.ru

В составе заявлены картофель, рапсовое масло, соль, лук, чеснок, сахар, сметана, дрожжевой экстракт, ароматизаторы и другие ингредиенты. Особенно нам интересно, что скрывается под кодовым названием «другие ингредиенты». Напиток к такому пикантному перекусу тоже нужен под стать, решили, видимо, в Дании, где выпустили энергетик со вкусом мужской семенной жидкости. Изучить состав напитка возможности нет, и, что-то нам подсказывает, это к лучшему. На сем эротическо-гастрономический вестник завершает свою работу.

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