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37 минут назад

Курьер рассказал о необычной просьбе клиента и рассмешил сеть

Lenta.ru

Пользователь c ником Zhu, работающий курьером, опубликовал видео, в котором рассказал о необычной просьбе клиента. На его ролик, появившийся в соцсети TikTok в середине августа, обратило внимание издание Daily Dot в минувшую среду, 7 сентября.

Курьер рассказал о необычной просьбе клиента и рассмешил сеть
Фото: Лента.руЛента.ру

По словам автора видео, один клиент написал, что в его дверь нужно позвонить миллион раз. «Вы попросили и вы получите это», — отметил курьер. После этого пользователь показал фрагмент видео, на котором он много раз звонит в дверь.

Ролик курьера набрал почти 200 тысяч просмотров. В комментариях многие пользователи признались, что просьба клиента рассмешила их. «Легенда гласит, что курьер все еще звонит в эту дверь», — пошутил один из комментаторов.

Еще один юзер предположил, что кто-то мог таким образом разыграть своего знакомого. «Возможно, кто-то заказал посылку на чужой адрес», — написал он.

Ранее TikTok-блогер с ником thesuedeshow пожаловался на неудачный заказ из одного из ресторанов сети быстрого питания. Получив доставку, мужчина обнаружил, что вся его еда была съедена, а на одном из контейнеров была записка от курьера.

Безумный мир,
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