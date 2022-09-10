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1 час назад

Женщина инсценировала похищение, чтобы выманить у матери круглую сумму

Секрет Фирмы

30-летняя жительница испанского острова Тенерифе инсценировала собственное похищение, чтобы вымогать деньги у своей матери. Об этом сообщила Гражданская гвардия Испании. По данным силовиков, женщина отправила матери видео, на котором она была с завязанными глазами и измазана якобы кровью. За её спиной стоял мужчина с ножом. В итоге выяснилось, что «похитителем» был её парень.

Женщина инсценировала похищение, чтобы выманить деньги у матери
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

«Мамочка. Они похитили меня. Тебе нельзя общаться с полицией. Если ты это сделаешь, они убьют меня»,

— говорила сквозь плач женщина на видео.

Также «заложница» рассказала, что похитители избивали её и лишали еды. Она добавила, что за освобождение они просят €50 000.

Позднее следователи обнаружили, что мать до этого уже трижды переводила преступникам деньги, всего $45 000, получая сообщения с угрозами жизни дочери.

В итоге уловку раскрыли. Полиция нашла саму девушку и четырёх сообщников в казино с игровыми автоматами. Подельников арестовали. Оказалось, что «похищенной» помогала семья её бойфренда. Теперь преступникам придётся отвечать в суде за вымогательство.

Ранее «Секрет» рассказывал, как россиянка организовала похищение мужа, решившего переехать в США. Женщина беспокоилась, что супруг уедет за океан и оставит её с невыплаченными долгами.

Безумный мир,
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