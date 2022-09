Самые странные вещи знаменитостей, проданные на аукционах

Воздух с концертов Канье Уэста

Прах Трумена Капоте

Стул Джоан Роулинг

Накладной ноготь Леди Гаги

В 2012 году неизвестный сотрудник стадиона Aviva в Дублине обнаружил за кулисами неизвестный предмет, который принял за медиатор для гитары. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это накладной ноготь, который обронила Леди Гага. С черно-золотым маникюром, созданным личной nail-мастерицей Гаги Айей Фукудой, певица проходила около месяца: сначала появилась с ним на презентации своего парфюма Fame, а после улетела выступать в Дублин в рамках тура The Born This Way Ball.