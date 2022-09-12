Самые странные вещи знаменитостей, проданные на аукционах

Приметили на улице жвачку, выплюнутую известной певицей? Поздравляем: можете подобрать ее и выставить на аукцион. Фанаты знаменитостей нередко отдают огромные деньги за действительно странные лоты, которые когда-то принадлежали их кумирам. Своих владельцев уже нашли накладной ноготь Леди Гаги, использованная салфетка Скарлетт Йоханссон и тест на беременность Бритни Спирс.

Фото: Super.ru Super.ru

Воздух с концертов Канье Уэста

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«Вау! Он может продать все что угодно», — написала в 2015 году в Twitter (запрещен в РФ) Ким Кардашьян, когда на eBay появился пакет воздуха с концерта Канье Уэста. За него боролись 90 человек, а стоимость лота за пару дней поднялась до $60 тысяч. По неизвестным причинам его сняли с продажи, но история с воздухом для Канье на этом не закончилась. В 2021 году он выпустил альбом Donda, после концерта-презентации которого на аукционе появились новые зиплоки с воздухом. Один из лотов вырос в цене до $2125, правда, его судьба сегодня неизвестна. В любом случае журналисты шутят, что Канье достаточно просто дышать, чтобы заработать деньги.

Прах Трумена Капоте

Автор «Завтрака у Тиффани» Трумен Капоте умер в 1984 году. Его тело кремировали, а прах забрали близкие друзья писателя — телеведущий Джонни Карсон и его жена Джоанн. После смерти Карсонов их дом купила другая семья, которая решила продать все вещи предыдущих владельцев. Так в 2016 году на аукционе Julien’s Auctions появилась резная деревянная коробка, наполненная прахом Трумана Капоте.

По словам президента аукционного дома Даррена Джулиена, писатель бы точно оценил такую затею: «Он обожал давать поводы прессе и видеть свое имя в газетах. Ему бы понравилось, что он снова мелькает в заголовках». Прах Капоте был продан анонимному коллекционеру за $ 43 750. Джулиен очень надеялся, что покупателем оказался житель Нью-Йорка, чтобы Капоте смог наконец «вернуться домой» — в свой любимый Манхэттен.

Стул Джоан Роулинг

Еще одной писательницей, лот которой устроил аукционный переполох в 2016 году, стала Джоан Роулинг. Она решила продать стул, который в 1990-е годы стоял в ее муниципальной квартире в Эдинбурге. Именно на нем Роулинг написала две первые части саги о Гарри Поттере, прославившей ее на весь мир. «Уважаемый новый владелец, в 1995 году мне дали четыре разных стула для столовой, и этот был самый удобный. Он постоянно стоял перед моей пишущей машинкой, пока я писала «Философский камень» и «Тайную комнату», — рассказала Джоан в сопроводительном письме (на нем, кстати, стояла печать совиной почты).

Она также украсила стул фирменными молниями-шрамами Гарри и добавила надписей, одна из которых гласила: «Я могу показаться вам некрасивым, но не судите по тому, что видите». Лот был продан анонимному коллекционеру за $ 394 000.

Накладной ноготь Леди Гаги

В 2012 году неизвестный сотрудник стадиона Aviva в Дублине обнаружил за кулисами неизвестный предмет, который принял за медиатор для гитары. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это накладной ноготь, который обронила Леди Гага. С черно-золотым маникюром, созданным личной nail-мастерицей Гаги Айей Фукудой, певица проходила около месяца: сначала появилась с ним на презентации своего парфюма Fame, а после улетела выступать в Дублин в рамках тура The Born This Way Ball.

Счастливчик выложил свою находку на онлайн-аукцион, где ее купили за $12 тысяч. В довесок к самому лоту покупатель получил фотографии, которые подтверждали, что артефакт действительно принадлежал Леди Гаге: на одной она была с полноценным маникюром, на другой — без накладного ногтя на левом мизинце.

Чашка со следами помады Леди Гаги

В том же 2012 году Леди Гага посетила Японию, которая за несколько месяцев до приезда певицы пережила самое крупное в своей истории землетрясение. Катаклизм унес жизни 19 тысяч человек и спровоцировал аварию на АЭС «Фукусима-1» — крупнейшую в мире со времен чернобыльской катастрофы. После землетрясения Гага пожертвовала японским фондам помощи $1,5 млн, после чего отправилась в страну с благотворительным концертом. К выступлению приурочили пресс-конференцию — там певица плакала, призывала туристов посещать Японию и пила чай.

Чашку со следами ее помады и автографом позднее выложили на аукцион с другими вещами знаменитостей для того, чтобы собрать деньги для пострадавших. За неделю торгов лот Леди Гаги получил больше тысячи ставок и был продан за $75 тысяч. По стоимости чашку обогнало только хрустальное пианино, выставленное участником джей-рок группы Japan X Ёсики.

Странная шляпа Фаррелла Уильямса

В 2014 году Фаррелл Уильямс получил сразу четыре статуэтки «Грэмми», однако все успехи артиста померкли на фоне шляпы, в которой он появился на церемонии. Гигантский котелок Уильямса в Сети окрестили «шляпой-переростком». Но пользователи даже не подозревали, что на голове у Фаррелла был не самый простой головной убор: певец выбрал культовую шляпу буффало дизайнера и бунтарки Вивьен Вествуд, которую она придумала в 1983 году вместе со своим бывшим мужем — продюсером Малкольмом Маклареном. Да и сам образ Уильямса на «Грэмми» — сочетание буффало и жакета Adidas — был оммажем клипу Макларена Buffalo Gals.

Весь шум вокруг шляпы-переростка сыграл на руку Фарреллу тогда, когда он выложил ее на eBay. За модным артефактом выстроилась очередь поклонников, но самую большую цену предложила сеть фастфудов Arby’s: ее сотрудники еще до аукциона заметили, что огромный котелок очень похож на логотип компании. Вырученные $ 44 100 артист пожертвовал на благотворительность, после чего продолжил носить странные шляпы.

iPhone, разбитый Рианной

В 2014 году Рианна посетила баскетбольный матч в Лос-Анджелесе, где удосужилась разбить iPhone политика и на тот момент комиссара полиции Стива Собороффа. Инцидент произошел в момент, когда Соборофф попросил певицу сделать совместное селфи. Рианна согласилась, но выронила смартфон — в итоге у девайса треснул экран. Чтобы загладить вину, артистка купила комиссару новый телефон и пожертвовала $25 тысяч фонду полиции, а на разбитом смартфоне по просьбе Стива оставила свой автограф и послание: «Простите, я люблю департамент полиции Лос-Анджелеса».

Позднее Соборофф выложил сломанный гаджет с подписью Рианны на аукцион для того, чтобы заработать еще немного денег для фонда. Стартовая цена составила демократичные $250, но ставки постоянно росли. За три дня ожесточенной борьбы потенциальных покупателей разбитый iPhone вырос в цене до $67 тысяч, за которые его и приобрел анонимный поклонник Рианны.

Волосы Джастина Бибера

«Джастин Бибер подстригся» — гласили заголовки СМИ в 2011 году, когда кумир всех школьниц решился на смену образа и состриг свой, казалось бы, вечный удлиненный боб. Фанатки страдали и просили вернуть все обратно, но Джастин был непоколебим. С новой — уже взрослой — стрижкой 16-летний Бибер отправился на шоу Эллен Дедженерес, где вручил ведущей контейнер со своими остриженными волосами и предложил выставить их на аукцион. По его задумке, все деньги с продажи должны были отправиться на благотворительность.

Дедженерес не подвела певца и выставила остатки его шевелюры на eBay. Спустя неделю торгов они были проданы за $ 40 668, которые Эллен отправила фонду по защите прав животных Gentle Barn Foundation. «Учитывая благотворительный потенциал, мы с нетерпением ждем дня, когда Бибер начнет бриться», — написали после продажи журналисты The Guardian.

Зуб Джона Леннона

В 1960-е годы музыкант Джон Леннон подарил домработнице Дот Джарлетт свой зуб, чтобы та передала его своей дочери — большой фанатке The Beatles. Моляр Леннона хранился в семье Джарлетт несколько десятилетий, пока не был выставлен на аукцион Omega в ноябре 2011 года. По словам сотрудников аукционного дома, зуб был слишком хрупким и мог не выдержать теста на ДНК, но в его происхождении никто не сомневался: на тот момент Дот была жива и все подтвердила.

В итоге зуб приобрел канадский стоматолог Майкл Зук за $ 31 200. А семейство Джарлетт оставило себе несколько других памятных вещей, полученных от Леннона: кожаный бумажник и жемчужное ожерелье, которое музыкант привез в подарок матери Дот из японского тура. Кстати, зуб не самая странная вещь на аукционах, когда-то принадлежавшая музыканту: как-то раз его поклонник приобрел старый фарфоровый унитаз Леннона, который обошелся ему почти в $15 тысяч.

Использованная салфетка Скарлетт Йоханссон

В 2008 году Скарлетт Йоханссон участвовала в промокампании своего нового фильма «Мститель», в рамках которой пришла на ток-шоу Tonight. Перед эфиром актриса простудилась, поэтому ведущий Джей Лено предусмотрительно вручил ей салфетку. Скарлетт пару раз высморкалась в нее, затем убрала в пакет и сказала, что планирует продать салфетку с аукциона, чтобы выручить деньги на благотворительность.

Лот действительно выложили на eBay, где он довольно быстро нашел покупателя. Оказалось, что использованные звездные салфетки интересуют фанатов. Неизвестный поклонник заплатил за предмет $5300, которые были отправлены в благотворительную организацию USA Harvest.

Камень из почки Уильяма Шатнера

В 2005 году Уильям Шатнер, сыгравший роль капитана Джеймса Кирка в сериале «Звездный путь», перенес операцию по удалению камней из почек. Один из конкрементов, шутил позднее актер, был таким большим, что «его можно было бы носить на пальце». Шатнер нашел ему другое применение: камень был выставлен на аукцион и куплен онлайн-казино GoldenPalace за $25 тысяч. Изначально компания предложила Уильяму $15 тысяч, но тот отказался. По словам актера, в аукционах он участвовал не первый раз и его капитанская форма из «Звездного пути» уже уходила с молотка за $100 тысяч.

К слову, атрибуты со съемок популярного сайфай-сериала пользуются большим спросом среди фанатов. В марте 2015 года с аукциона Bonhams за $10 тысяч продали накладные уши вулканца Спока, которые носил исполнитель его роли Леонард Нимой.

Недоеденный тост Джастина Тимберлейка

Во времена, когда бойз-бэнд N-Synk гремел на весь мир, а Джастин Тимберлейк был героем девичьих грез по обе стороны Атлантики, на eBay появился удивительный лот. В марте 2004 года диджей нью-йоркской радиостанции Z100 выложил на онлайн-аукцион недоеденный французский тост, который Тимберлейк откусил во время эфира. Среди фанаток случился переполох: ставки на лот постоянно росли, в итоге он достался 19-летней американке Кэти Саммерс — она заплатила за тост более $1000. На покупку у Кэти были большие планы: в интервью она рассказывала, что хочет заморозить тост, запечатать его и водрузить на свой комод.

Тест на беременность Бритни Спирс

Тест на беременность, который Бритни делала в 2005 году, нашли сотрудники одного из отелей Лос-Анджелеса. Он лежал в мусорной корзине ее номера, где Спирс останавливалась со своим уже бывшим мужем Кевином Федерлайном. Тест передали местной радиостанции, а ее диджеи позаботились, чтобы тот появился на eBay. Претендентов на чудо-лот оказалось много, но самую высокую цену — $5 тысяч — предложило онлайн-казино GoldenPalace. К тому моменту его руководители уже прославились тем, что скупали с аукционов необычные вещи, например картошку фри, которая по форме напоминала профиль Авраама Линкольна.