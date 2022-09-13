Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.46EUR 61.31
Войти в почту
2 часа назад

Мужчина на лошади приехал в «МакАвто» и заказал 100 куриных наггетсов

Lenta.ru

В Лондоне, Великобритания, пользователь TikTok @theblessedequestrian на лошади приехал в «МакАвто» и заказал 100 куриных наггетсов. Произошедшее попало на видео, на которое обратило внимание издание The Mirror.

Мужчина на лошади приехал в «МакАвто» и заказал 100 куриных наггетсов
Фото: лента.рулента.ру

Мужчина сам опубликовал запись произошедшего в соцсети. На ней видно, как всадник подъезжает к окну заказа «Макдоналдса» на жеребце и делает заказ. После этого он направляется к следующему окну, чтобы забрать огромную сумку с наггетсами.

«Мы проголодались после поездки, и я решил заказать 100 куриных наггетсов», — пояснил автор видео. Ролик стал вирусным и набрал более 1,6 миллиона просмотров.

В комментариях пользователи отмечали, что их поразил необычный вид транспорта, который использовал мужчина. Один из них спросил, побаловал ли наездник своего коня едой из «Макдоналдса». «Мой конь привередливый, но у меня в кармане были вкусняшки», — ответил тот.

Другие пользователи похвалили лошадь.

«Это поразительный конь», — написал кто-то из них. «Очень красивая лошадь», — отметил другой. «Сколько лошадиных сил у этого транспортного средства?» — спросил третий. «Одна лошадиная сила», — прокомментировал еще один.

Ранее сообщалось, что в США любительница «Макдоналдса» устала ждать свой заказ и пробралась на кухню через окошко «МакАвто», чтобы приготовить его самостоятельно. При этом никто не пытался прогнать незваную гостью.

Безумный мир,McDonald's,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители