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2 часа назад

Экстремал на парашюте влетел во двор многоэтажки в Новосибирске

НДН.Инфоиещё 2

Момент приземления запечатлела камера видеонаблюдения.

Экстремал на парашюте влетел во двор многоэтажки в Новосибирске
Фото: НДН.ИнфоНДН.Инфо

В Первомайском районе Новосибирска нашли новое экстремальное развлечение. По словам местных жителей, некие любители острых ощущений повадились прыгать с парашютом с крыш многоэтажек.

Одного из парашютистов заметили во дворе жилой 25-этажки на улице Ошанина. Камера видеонаблюдения, установленная на доме, засняла, как он быстро приближается к земле и приземляется за забором. Ролик был опубликован в группе «Моя Первомайка» соцсети «ВКонтакте».

Предположительно, прыжок был совершен с крыши дома. В комментариях под публикацией добавляют, что не так давно экстремалы на парашюте спускались с 25-этажного дома и в Весеннем микрорайоне.

«Расстояние между домами и лесом очень небольшое, то есть случайно здесь приземлится вряд ли бы кому-то пришло в голову. Скорее всего, непосредственно с дома прыгал и особо не летал куда-то на дистанцию»,

— уточнила НДН.инфо администратор сообщества Светлана Харузина.

Прошлым летом неизвестный экстремал на параплане пролетел над Гусинобродским шоссе. Мужчина миновал поток машин и едва не угодил в провода.

Безумный мир,
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