Москвичка перепутала ректальную свечку с колпачком от градусника и попала в больницу

В Москве местная жительница обратилась в больницу из-за плохого самочувствия после приема ректальной лекарственной свечки. Об этом сообщает издание mk.ru.
Инцидент произошел в районе Ивановское. Работник образовательного учреждения перед началом учебного года заболела — у женщины была высокая температура. Она решила ставить себе свечи ректально, и в один момент не заметила, как перепутала лекарство с лежащим на кровати колпачком от градусника.
Спустя три дня москвичка почувствовала дискомфорт и обратилась в больницу. Там инородное тело извлекли врачи.
Ранее сообщалось, что в Москве 31-летнему местному жителю пришлось обратиться к медикам из-за застрявшего в прямой кишке банана. Утром, во время интимной близости с женщиной, паре пришла идея для утех — поместить банан в задний проход мужчины.