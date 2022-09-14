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41 минуту назад

Москвичка перепутала ректальную свечку с колпачком от градусника и попала в больницу

Газета.Ru

В Москве местная жительница обратилась в больницу из-за плохого самочувствия после приема ректальной лекарственной свечки. Об этом сообщает издание mk.ru.

Москвичка перепутала ректальную свечку с колпачком от градусника и попала в больницу
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в районе Ивановское. Работник образовательного учреждения перед началом учебного года заболела — у женщины была высокая температура. Она решила ставить себе свечи ректально, и в один момент не заметила, как перепутала лекарство с лежащим на кровати колпачком от градусника.

Спустя три дня москвичка почувствовала дискомфорт и обратилась в больницу. Там инородное тело извлекли врачи.

Ранее сообщалось, что в Москве 31-летнему местному жителю пришлось обратиться к медикам из-за застрявшего в прямой кишке банана. Утром, во время интимной близости с женщиной, паре пришла идея для утех — поместить банан в задний проход мужчины.

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