Британка жалуется, что ее дочь одержима куклой, которая пугает людей

Как рассказала 33-летняя Бриттани Берд, она купила куклу для трехлетней дочери в прошлом месяце - после долгих уговоров. Женщина надеялась, что ребенок быстро потеряет интерес к игрушке, но этого не произошло. Более того, жалуется британка, все стало только хуже. Девочка стала буквально одержима куклой и всегда носит ее с собой, даже когда идет в людное место. Люди, которые видят эту игрушку, начинают паниковать, жалуется Бриттани.