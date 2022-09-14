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1 час назад

Британка жалуется, что ее маленькая дочь одержима куклой, которая пугает людей

Газета.Ru

Жительница Англии жалуется, что ее маленькая дочь одержима куклой, которая пугает людей, пишет Mirror.

Британка жалуется, что ее дочь одержима куклой, которая пугает людей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала 33-летняя Бриттани Берд, она купила куклу для трехлетней дочери в прошлом месяце - после долгих уговоров. Женщина надеялась, что ребенок быстро потеряет интерес к игрушке, но этого не произошло. Более того, жалуется британка, все стало только хуже. Девочка стала буквально одержима куклой и всегда носит ее с собой, даже когда идет в людное место. Люди, которые видят эту игрушку, начинают паниковать, жалуется Бриттани.

"Некоторые останавливаются и смотрят, остальные дети начинают обходить эту куклу. А у меня такое ощущение, что я должна всем рассказать, почему у моего ребенка есть такая странная игрушка", - добавила Берд.

Несмотря на это, Бриттани регулярно публикует фотографии дочери и куклы в соцсетях.

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