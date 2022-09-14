Британка жалуется, что ее дочь одержима куклой, которая пугает людей

Жительница Англии жалуется, что ее маленькая дочь одержима куклой, которая пугает людей, пишет Mirror.
Как рассказала 33-летняя Бриттани Берд, она купила куклу для трехлетней дочери в прошлом месяце - после долгих уговоров. Женщина надеялась, что ребенок быстро потеряет интерес к игрушке, но этого не произошло. Более того, жалуется британка, все стало только хуже. Девочка стала буквально одержима куклой и всегда носит ее с собой, даже когда идет в людное место. Люди, которые видят эту игрушку, начинают паниковать, жалуется Бриттани.
"Некоторые останавливаются и смотрят, остальные дети начинают обходить эту куклу. А у меня такое ощущение, что я должна всем рассказать, почему у моего ребенка есть такая странная игрушка", - добавила Берд.
Несмотря на это, Бриттани регулярно публикует фотографии дочери и куклы в соцсетях.