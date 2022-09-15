В заказе из популярного общепита обнаружили червя

Москвичи обнаружили червя в еде, заказанной в одной из популярных столичных сетей общественного питания. Фото с личинкой опубликовали в Telegram-канале «Новости Москвы».

Фото: Мослента Мослента

На снимке видно, что на размятой картофелине лежит крупный червяк. К публикации приложен снимок чека, из которого следует, что заказ был сделан в точке на Алтуфьевском шоссе.

Комментаторы узнали в насекомом личинку жука-щелкуна. «Спутник человека с незапамятных времен», «Зато без пестицидов», — отреагировали на пост пользователи сети. Некоторые фолловеры отметили, что такие простые блюда, как картофель с топпингом, безопаснее приготовить дома. «Здоровее будете», — заключили в комментариях.