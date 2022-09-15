Американец подарил своему новорожденному сыну яхту за $2,8 млн

Отец из США сделал подарок своему новорожденному сыну, купив ему яхту за $2,8 млн, пишет LADBible. Кроме того, мальчик получил гардероб, забитый дизайнерской одеждой. 52-летний Барри Дрюитт-Барлоу решил сделать для cвоего ребенка роскошный подарок. Как рассказал мужчина, узнав, что у него родился сын Ромео, он скупил для него запасы дизайнерской одежды, потратив на шопинг $34 тысячи. Однако этого американцу показалось мало, и новоиспеченный отец приобрел яхту. "Мы потратили на яхту $2,8 млн и назвали ее в честь Ромео", - поделился Барри. Мужчина уточнил, что пока яхтой будет пользоваться его старшая дочь, которая вместе с бойфрендом отправится на ней на Кубу. Но когда Ромео подрастет, судно перейдет в его распоряжение. Объясняя свое решение потратить миллионы на новорожденного ребенка, Барри рассказал, что хочет дать Ромео хороший старт в жизни, который поможет ему в будущем. Ранее в Черном море обнаружили "яхту-призрак".