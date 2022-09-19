Первое тату в 81 год прославило женщину в сети

Пожилая женщина сделала татуировку в 81 год и прославилась своей смелостью в социальных сетях. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте ее внучки.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Блогерша Клиона Мерфи поделилась видео, в котором ее улыбающаяся бабушка демонстрирует сделанный в тату-салоне рисунок. На размещенных кадрах видно, что женщина нанесла на запястье изображение бабочки.

«Первая татуировка в 81 год», — гласит подпись к посту, который стал вирусным и набрал 624 тысячи просмотров.

Пользователи сети восхитились поступком пенсионерки, о чем принялись писать в многочисленных комментариях под публикацией.

«Икона», «Идеальная бабушка», «Обожаю ее, энергия королевы», «Просто вау», «Как же это круто, обожаю твою бабулю», «Когда я вырасту, я хочу быть такой же», «Тату в виде бабочки — это нечто», — высказывались юзеры.

Автор ролика позже разместила другое видео, в котором рассказала, что ее родственница прочитала все позитивные высказывания в ее адрес.