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5 часов назад

Жительница Индии забила до смерти своего жениха за публикацию ее интимных фото

Газета.Ruиещё 2

В Индии местная жительница забила до смерти своего жениха за то, что он выложил в сеть ее обнаженные фотографии. Об этом сообщает Hindustan Times.

Индианка забила до смерти жениха за публикацию ее интимных фото
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел в городе Бангалор. Пара была вместе два года и планировала свадьбу. Однако в один из дней невеста нашла в соцсетях свои интимные фото, которые выложил ее молодой человек. После разговора с ним девушка выяснила, что мужчина отправлял их друзьям. Женщина решила отомстить обидчику — она пригласила его в дом подруги, где помимо них находились еще двое мужчин. В один момент все четверо напали на жениха и начали избивать его руками, бутылками и швабрами.

После того, как жертва потеряла сознание, невеста отвезла жениха в больницу. Однако врачам не удалось его спасти и спустя четыре дня пострадавший скончался. Трое из четверых подозреваемых в данный момент находятся в тюрьме. Правоохранительные органы продолжают расследование преступления.

Ранее сообщалось, что в Египте 29-летний Ахмад Фатхи Амейра убил 19-летнюю девушку, потому что она отказалась выйти за него замуж. После совершенного убийства, неудачливый жених свел счеты с жизнью.

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