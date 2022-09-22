Девушка без ключиц удивляет всех способностью сводить плечи

Британка Даниэль Льюис показала в соцсетях, как сводит плечи посередине тела и удивила всех.

Фото: Кадр из видео/TikTok Кадр из видео/TikTok

33-летняя девушка родилась с ключично-черепной дисплазией, редким генетическим заболеванием, поражающим зубы и кости, что, в свою очередь, может влиять на позвоночник, череп, ключицы и ноги.

"В мире всего 17 семей, у которых есть этот ген, и все мы встречаемся раз в год", — рассказала она.

Британка родилась без ключиц и трюк со сведением плеч она часто показывает на вечеринках, хотя раньше она думала, что так могут все. Ее трое детей унаследовали заболевание и также любят проделывать этот трюк при своих друзьях.

В соцсетях пользователи шокированы таким умением британки и оставляют свои восхищенные комментарии.