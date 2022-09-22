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1 час назад

Девушка без ключиц удивляет всех своей способностью сводить плечи

Диана Товсепова

Британка Даниэль Льюис показала в соцсетях, как сводит плечи посередине тела и удивила всех.

Девушка без ключиц удивляет всех способностью сводить плечи
Фото: Кадр из видео/TikTokКадр из видео/TikTok

33-летняя девушка родилась с ключично-черепной дисплазией, редким генетическим заболеванием, поражающим зубы и кости, что, в свою очередь, может влиять на позвоночник, череп, ключицы и ноги.

"В мире всего 17 семей, у которых есть этот ген, и все мы встречаемся раз в год", — рассказала она.

Британка родилась без ключиц и трюк со сведением плеч она часто показывает на вечеринках, хотя раньше она думала, что так могут все. Ее трое детей унаследовали заболевание и также любят проделывать этот трюк при своих друзьях.

В соцсетях пользователи шокированы таким умением британки и оставляют свои восхищенные комментарии.

Ранее мы писали о том, как изощренно девушка отметила бывшему жениху за измену.

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