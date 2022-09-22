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57 минут назад

Женщина получила деньги и пугающее сообщение от пропавшей матери

Lenta.ru

В США пропавшая при странных обстоятельствах женщина перед смертью прислала дочери деньги и пугающее сообщение. Об этом сообщает The Mirror.

Женщина получила деньги и пугающее смс от пропавшей матери
Фото: Lenta.ruLenta.ru

59-летняя жительница американского штата Джорджия Дебби Коллье исчезла после того, как уехала из дома на арендованном внедорожнике. После этого ее дочь, 36-летняя Аманда Бирден, получила от матери денежный перевод в размере 2,4 тысячи долларов (144,5 тысячи рублей) и сообщение, которое гласило: «Они меня не отпустят, люблю тебя».

Сотрудники правоохранительных органов начали поиски женщины. Внедорожник смогли отследить по спутниковому радио, которым он был оборудован. Оказалось, что машина находится примерно в ста километрах от дома Коллье. Тело женщины обнаружили в овраге неподалеку.

Полиция рассматривает смерть Коллье как убийство и не исключает, что она была похищена. Родственники и друзья погибшей пока не раскрывают обстоятельства, при которых она пропала.

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