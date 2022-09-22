Фанатка Disney потратила тысячи рублей на мерч

Необычное хобби появилось у 32-летней Ребекки Дэй после поездки в Диснейленд в Париже в 2018 году. С тех пор она постоянно покупает вещи, связанные с мультфильмами. У женщины есть одежда, игрушки, носки, подушки и множество других предметов с персонажами Disney. Она уже потратила на них около четырех тысяч фунтов стерлингов (278 тысяч рублей) и утверждает, что не собирается останавливаться.