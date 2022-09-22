Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+26° в 
USD 59.83EUR 58.94
Войти в почту
2 часа назад

Фанатка Disney потратила 278 тысяч рублей на вещи с персонажами мультфильмов

Lenta.ru

Фанатка Disney превратила свой дом в музей, заполнив его вещами с изображениями персонажей мультфильмов. Об этом сообщает The Mirror.

Фанатка Disney потратила тысячи рублей на мерч
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Необычное хобби появилось у 32-летней Ребекки Дэй после поездки в Диснейленд в Париже в 2018 году. С тех пор она постоянно покупает вещи, связанные с мультфильмами. У женщины есть одежда, игрушки, носки, подушки и множество других предметов с персонажами Disney. Она уже потратила на них около четырех тысяч фунтов стерлингов (278 тысяч рублей) и утверждает, что не собирается останавливаться.

Дэй отметила, что обожает смотреть мультфильмы Disney вместе со своими детьми, которые разделяют ее увлечение. В ближайшее время женщина планирует расширять свою коллекцию и уже посетила тематическую чайную комнату Винни-Пуха в английском городе Хартфилд.

«К счастью, мой дом достаточно большой для всех моих диснеевских вещей», — говорит она.

Безумный мир,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители