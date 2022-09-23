Паук-охотник напугал австралийца в туалете

Жителя Австралии напугал паук-охотник, усевшийся на рулоне туалетной бумаги, пишет LADBible. По словам мужчины, так страшно ему еще не было. Как рассказал австралиец, он сидел на унитазе, когда повернул голову и заметил притаившегося на рулоне туалетной бумаги паука-охотника.

Членистоногое было примерно с ладонь, что заставило мужчину понервничать. Он сфотографировал незваного гостя, а затем опубликовал кадр в соцсетях. Несмотря на то, что паук-охотник не опасен для людей и питается только насекомыми, зрителям стало не по себе от увиденного. Некоторые из комментаторов предположили, каким бы в этом случае мог быть самый худший сценарий.