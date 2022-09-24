В Великобритании теперь можно съесть «пальцы» Карла III

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II на престол взошел ее сын — 73-летний принц Чарльз, который теперь носит имя Карла III. И поэтому сейчас интерес к его персоне значительно увеличился.

Любопытные представители общественности разглядели у Карла III необычную особенность — опухшие пальцы. Стали писать, что это связано с проблемами со здоровьем члена королевской семьи. А в 2012 году монарх и вовсе их назвал «колбасными».

В Сети отмечали, что у Карла III в связи с возрастом стала задерживаться вода в организме, что и привело к отеку конечностей. А кто-то заявлял, что у короля артрит — заболевание, которое провоцируется инфекцией, сбоем в работе иммунной системы или обмена веществ.

Сосиски под названием "Пальцы Чарльза"/Соцсети