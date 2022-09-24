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1 час назад

В Великобритании теперь можно съесть «пальцы» Карла III

WomanHit.ru

После смерти королевы Великобритании Елизаветы II на престол взошел ее сын — 73-летний принц Чарльз, который теперь носит имя Карла III. И поэтому сейчас интерес к его персоне значительно увеличился.

В Великобритании теперь можно съесть «пальцы» Карла III
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Любопытные представители общественности разглядели у Карла III необычную особенность — опухшие пальцы. Стали писать, что это связано с проблемами со здоровьем члена королевской семьи. А в 2012 году монарх и вовсе их назвал «колбасными».

В Сети отмечали, что у Карла III в связи с возрастом стала задерживаться вода в организме, что и привело к отеку конечностей. А кто-то заявлял, что у короля артрит — заболевание, которое провоцируется инфекцией, сбоем в работе иммунной системы или обмена веществ.

Сосиски под названием "Пальцы Чарльза"/Соцсети

Некоторые британцы вместе с Карлом III подшучивают над его пальцами. Так, в местных супермаркетах можно приобрести сосиски из растительного мяса под названием «Пальцы Чарльза. Королевский размер». Производители продукции уверяют, что их сосиски помогут жителям Великобритании пережить кризис — экономический и продуктовый.

Безумный мир,Елизавета II,
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