Да что они себе позволяют! На какие безумства способны люди?

- В далёком 2010 году, когда я был студентом, я пошёл дополнительно учиться на проводника, чтобы подработать. Обучение было долгим и муторным, все эти вагонные составы, электричество, печки, бумажки. И вот мы поехали работать, я работал на рейсе Омск - Нижневартовск. Всегда было много разных пассажиров - я любил общаться со всеми, но в основном с девушками. Но на тот момент я ещё был щупленьким, худеньким парнишкой. Как-то раз я познакомился с девчонкой, которая ехала из Омска в Сургут. Мы разговорились, и что-то промелькнуло между нами. В итоге обменялись телефонами и стали созваниваться. Так она предложила мне приехать к ней в гости. А я не могу, потому что я работаю всё лето проводником. И в голову мне пришла гениальная идея - доехать до Сургута и рвануть к ней. Однако наш начальник поезда был строгим и постоянно приходил проверять, чтобы все проводники были на местах. Я рассказал о ситуации своему коллеге. А он говорит: "Да какая проблема? В Сургуте переоденешься, выскочишь. Мы завтра поедем обратно и тебя заберём, как будто так и было". В итоге мы подъезжаем к Сургуту, я переодеваюсь, и в этот момент заходит наш начальник поезда. Но так как он был дядька недалёкого ума, то без формы меня не узнал. И я со всеми вышел на станции, позвонил девушке, она меня встретила, и мы уехали. На следующий день я спокойно сел в поезд и поехал обратно работать в Омск. Вот такая короткая спонтанная история любви, которая, к сожалению, не получила продолжения.