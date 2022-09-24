Да что они себе позволяют! На какие безумства способны люди?

Сегодня 24 сентября в мире отмечают неофициальный праздник незапланированных безумств. Считается, что в этот день можно делать то, на что в обычной будничной жизни не хватает времени или смелости. Например, прокатиться на байке, прыгнуть с парашюта, рвануть на концерт любимой группы. Многие совершают такие поступки по разным причинам: кому-то не хватает адреналина, кому-то новых эмоций и впечатлений, а кто-то хочет удивить свою вторую половинку. Мы решили, что этот праздник - хороший повод рассказать вам о необычных авантюрах, на которые шли наши читатели и коллеги. Они поделились с нами очень разными историями: каждая из них безумна по-своему.
Никита Поздняков, художник
- Однажды я выбросил все своё имущество в мусорный бак. Технику, одежду, инструменты - вообще всё, кроме паспорта. Мне в тот момент показалось, что имущество проклято и вообще тяготит меня. Куда лучше быть свободным, перемещаясь с одной котомкой. Выбросив всё, я почувствовал свободу. Избавился и от памяти, связанной с вещами.
Дарья Панурова, чемпионка России по паратхэквандо
- Я много лет занималась тхэквондо - это корейское боевое искусство, где ты в основном дерёшься ногами и совсем немного руками. В какой же восторг приходили всевозможные родственники и так называемые друзья друзей, когда узнавали об этом факте. Ещё бы, девочка - и дерётся! Меня часто посреди застолья любили ставить в середину комнаты и требовали продемонстрировать навык, "показать приёмчик", "накидать нокаутов". В один из таких дней особенно предприимчивый гость увёл меня под шумок в огород и просто огорошил своим: "Бей по лицу, я хочу, чтобы ты ударила меня кулаком по лицу". Мне тогда было 14 лет, ему за 40. Минут десять я уговаривала этого взрослого мазохиста оставить затею, но он не отступал и не пускал меня обратно. Выбора не было, и когда он уже изрядно мне поднадоел, я собралась с духом, высчитала самый мягкий уголок его физиономии и ударила. Не слишком грузный кулак девочки, видимо, не доставил ему желаемых ощущений, и он стал требовать ещё. Я убежала. Вот такой у меня случился в жизни спонтанный урок самообороны, мужества, сама не знаю, что это было, называйте, как хотите.
Иван (пожелал сохранить анонимность)
- В 20 лет я безумно влюбился. Это совпало с сессией. Так вышло, что эта девушка позвонила мне и ответила взаимностью как раз в ночь перед последним экзаменом - психологией. Я был счастлив! Мы проболтали весь вечер и ночь, но я не успел подготовиться. Перед экзаменом я заглянул в кабинет к преподавателю (женщине лет 35) и попросился на пересдачу (мне была очень нужна пятёрка для получения стипендии). Она мне отказала: мол, на пересдаче я снижаю оценку на балл и пятёрки тебе точно не видать - сдавай сейчас. Я не расстроился, а, наоборот, хотел как-то поделиться с ней ощущением счастья и любви. Поэтому я достал из сумки шоколадку, которую прихватил с собой перекусить, и со словами: "Я сейчас люблю. Весь мир люблю! И вас, Анна Ивановна! Вы очень хорошая!" - подарил ей. И крепко обнял её… Я сам от себя такого не ожидал, чего уж говорить о ней - это был шок. Она попросила держать себя в руках, и я вышел из кабинета. В итоге всё-таки рискнул сдать экзамен, и мне фантастически повезло: попались вопросы, которые я не готовил к этому экзамену, но знал по другим смежным курсам, потому что отвечал их на семинарах. Я получил отлично в зачётку и желанную стипендию на карту. Прошло уже много лет, но до сих пор верю, что мне помогла искренность и чувство окрыляющей любви. С той девушкой мы потом расстались, но это уже совсем другая история…
Никита Цыганок, ведущий утреннего шоу "Радио Сибирь"
- В далёком 2010 году, когда я был студентом, я пошёл дополнительно учиться на проводника, чтобы подработать. Обучение было долгим и муторным, все эти вагонные составы, электричество, печки, бумажки. И вот мы поехали работать, я работал на рейсе Омск - Нижневартовск. Всегда было много разных пассажиров - я любил общаться со всеми, но в основном с девушками. Но на тот момент я ещё был щупленьким, худеньким парнишкой. Как-то раз я познакомился с девчонкой, которая ехала из Омска в Сургут. Мы разговорились, и что-то промелькнуло между нами. В итоге обменялись телефонами и стали созваниваться. Так она предложила мне приехать к ней в гости. А я не могу, потому что я работаю всё лето проводником. И в голову мне пришла гениальная идея - доехать до Сургута и рвануть к ней. Однако наш начальник поезда был строгим и постоянно приходил проверять, чтобы все проводники были на местах. Я рассказал о ситуации своему коллеге. А он говорит: "Да какая проблема? В Сургуте переоденешься, выскочишь. Мы завтра поедем обратно и тебя заберём, как будто так и было". В итоге мы подъезжаем к Сургуту, я переодеваюсь, и в этот момент заходит наш начальник поезда. Но так как он был дядька недалёкого ума, то без формы меня не узнал. И я со всеми вышел на станции, позвонил девушке, она меня встретила, и мы уехали. На следующий день я спокойно сел в поезд и поехал обратно работать в Омск. Вот такая короткая спонтанная история любви, которая, к сожалению, не получила продолжения.
Николай Евенко, корреспондент телеканала "Продвижение"
- Спланировать день получается не всегда. Иногда приходится импровизировать. Что уж говорить о наших съёмках. План, который был в голове изначально, почти всегда приходится корректировать на месте. Пару лет назад меня пригласили на тимбилдинг футбольной команды. И вот все участвуют в конкурсах, эстафетах, а я стою в стороне. Уничтожаю плов. В какой-то момент, после коллективного исполнения спортивного гимна "Команда молодости нашей", начинается конкурс по чеканке мяча. Надо бы добавить тусовке комического эффекта, подумал я. И тоже согласился в этом поучаствовать. Мяч на землю не упал. После трёх-четырёх подкидок снаряд описал параболу и рухнул в пустую тарелку из-под плова. Надо ли говорить, что масло расплескалось прилично. Главный тренер команды тогда долго припоминал мне куртку, которая стала жертвой моего порыва. Импровизация, спонтанность - иногда без них никуда.
Александра Михайловская, корреспондент Службы информации "Радио Сибирь. Омск"
- Не помню, когда и как я подписалась на это приключение, но 3 сентября этого года я вместе с велосипедом и такими же подписавшимися впервые оказалась на озере Эбейты. На #Ultra_Trail_SoloRace. Ультрамарафон на 70 км и велозаезды на 70 и 140 км. Я выбрала 70 км на вело. Но главное - я не спортсмен. Не накатываю десятки километров, не тягаю штангу и не занимаюсь бегом.
Примерно я представляла, что путь по просёлочным дорогам - это не прогулочный в городе. Но что это будет ТАК непросто, не понимала. Трасса удивляла сюрпризами. Это степь! Сначала встречный ветер, а потом палящее солнце. Или всё вместе. Это внезапные горки и спуски с поворотами. На 50 км езды ты теряешь реальность. Где ты, кто ты и зачем ты тут? Остаётся лишь цель, которую надо достигнуть. На 55 километре поднялся сильный встречный ветер, который не утихал до конца пути. Когда я увидела на последних 7 км дорогу, идущую вверх, силы меня попытались оставить. Но хотелось домой. И хотелось есть. Часть пути в горку я шла пешком. Однако потом решила не вставать с велосипеда, потому что каждое новое взгромождение давалось уже с трудом. Физически для меня это было преодолимо. Мышцы и суставы не болят, после сна и еды восстановилась бодрость.
Морально - это было хорошее испытание! А ещё я поняла: один в поле - воин! Через неделю я уже знала, что в следующем году вновь поеду на озеро с велосипедом. Только максимально подготовлю и транспорт, и экипировку.
Возможно, эти истории вдохновят и вас на какие-то безумные поступки. Не бойтесь сделать шаг навстречу новым ощущениям, если, конечно, они не несут риска для вас или окружающих)