Россиянин обокрал работодателя во время бессонницы

Кто из нас не любит помечтать перед сном? Главное, не терять связь с реальностью. Вот 32-летний строитель из Севастополя, прежде чем лечь спать, представил, как однажды станет сказочно богат. Да так размечтался, что уснуть в ту ночь больше не смог. Проблемы со сном дорого обошлись и ему самому, и его работодателю. Последний лишился 300 000 рублей. А сам ночной хулиган теперь отправится за решётку.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Сна в ту роковую ночь не было ни в одном глазу, поэтому наёмный рабочий решил побродить по хозяйскому дому, в котором делал ремонт. В одной из комнат он обнаружил телефон. А в нём — доступ к банковским счетам.

Все сны о лёгких деньгах в одну минуту стали явью. Мужчина, недолго думая, перевёл 300 000 рублей со счёта работодателя на карту своей возлюбленной.

Ту, несмотря на поздний час, пришлось разбудить. Но вдаваться в подробности мужчина не стал. Сказал, что ему перечислили все деньги за работу.

Себе он забрал 200 000 рублей. Остальное оставил любимой женщине и велел купить всё, что раньше она могла видеть только во сне. Ну и ещё долги раздать, чтобы спалось крепче.

Щедро перепало и таксисту, который в ту ночь тоже не сомкнул глаз, потому что возил предприимчивого строителя к банкомату. Он получил 5000 рублей.