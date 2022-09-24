Появились слухи о заморозке тела принца Филиппа

Тело покойного принца Филиппа хранилось в специальном морге до кончины королевы Великобритании Елизаветы II, чтобы супруги были похоронены вместе в одном склепе. Соответствующая информация появилась в западных СМИ со ссылкой на близкие к королевской семье источники.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Такое кощунственное отношение к представителю монархии возмутило британцев. Однако в действительности оказалось, что супруга Елизаветы II сразу похоронили в семейном склепе сразу после торжественной церемонии прощания 17 апреля 2021 года.

Слухи о заморозке тела Филиппа появились на фоне сообщений, что он и Елизавета будут покоиться рядом. Правда, останки принца не замораживали — гроб с его телом перенесли в Мемориальную часовню короля Георга VI после прощания с королевой, которая прошла 19 сентября.

И теперь, действительно, Елизавета II и принц Филипп похоронены рядом, передает «Пятый канал».