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1 час назад

Британец потратил $160 тыс. на поиски самого худшего в мире общественного туалета

Газета.Ruиещё 1

Мужчина из Англии потратил $160 тыс., чтобы отправиться в кругосветное путешествие и найти самый худший в мире общественный туалет, пишет Independent.

Британец потратил $160 тыс. на поиски худшего в мире туалета
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Писатель и путешественник Грэм Аски объездил весь земной шар в поисках худшего туалета, и мужчина считает, что нашел такой - в Таджикистане.

Этот туалет, который больше напоминает палатку с шатающимися стенами, британец прозвал "адской дырой".

Грэм добавил, что во время посещения данного туалета существует вероятность потревожить опасных змей и крыс, которые поселились в ближайших скалах.

Более того, этим общественным местом не пользуются даже местные жители, если только "не совсем отчаялись".

В процессе своего путешествия Аски написал книгу "Туалеты дикой границы", которая поступила в продажу на прошлой неделе.

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