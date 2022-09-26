Британец потратил $160 тыс. на поиски худшего в мире туалета

Мужчина из Англии потратил $160 тыс., чтобы отправиться в кругосветное путешествие и найти самый худший в мире общественный туалет, пишет Independent.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Писатель и путешественник Грэм Аски объездил весь земной шар в поисках худшего туалета, и мужчина считает, что нашел такой - в Таджикистане.

Этот туалет, который больше напоминает палатку с шатающимися стенами, британец прозвал "адской дырой".

Грэм добавил, что во время посещения данного туалета существует вероятность потревожить опасных змей и крыс, которые поселились в ближайших скалах.

Более того, этим общественным местом не пользуются даже местные жители, если только "не совсем отчаялись".