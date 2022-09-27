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45 минут назад

Полицейский поселил на рабочем месте улитку для снятия стресса

Мир24иещё 1

В британском графстве Уэст-Мидлендс сотруднику полиции разрешили держать на рабочем месте огромную улитку. Об этом сообщает газета The Mirror.

Полицейский поселил на рабочем месте улитку для снятия стресса
Фото: pxhere.compxhere.com

Недавно устроившийся сотрудник полиции принес в участок необычного питомца – улитку. Моллюску были созданы все комфортные условия для обитания в виде просторной коробки с отверстиями для доступа воздуха. Полицейский принес улитку на работу для успокоения нервов.

Однако у коллектива возникла неоднозначная реакция. Одни дали улитке прозвище Сид, другие, в свою очередь, выразили жалобу руководству. Тем не менее, начальство проигнорировало просьбу последних и разрешило оставить Сида. По их мнению, улитка пошла бы на пользу психологическому состоянию сотрудников.

Впоследствии моллюск умер, а сотрудник полиции уволился.

Ранее в Канаде щенок за несколько месяцев вырос до огромных размеров.

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