Учитель проверил рюкзак школьницы и нашел внутри кобру

Учитель в индийском городе Шаджапур, штат Мадхья-Прадеш, обнаружил кобру, которая заползла в рюкзак десятиклассницы. На видео произошедшего обратило внимание NDTV.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Приехав в школу ранним утром, девочка сообщила учителям, что в ее рюкзаке что-то шевелится. Один из учителей проверил его и нашел внутри свернувшуюся кольцами змею.

На видео, снятом очевидцем, учитель расстегивает рюкзак и пытается выгнать пресмыкающееся, доставая оттуда все учебники. В конце ролика огромная кобра уползает на глазах у испуганных людей. В результате инцидента никто не пострадал.

Яд одной кобры способен убить до 20 человек. Взрослые кобры охотятся на млекопитающих, а молодые — на амфибий, небольших змей и ящериц.