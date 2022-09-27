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41 минуту назад

Учитель проверил рюкзак десятиклассницы и нашел внутри кобру

Lenta.ru

Учитель в индийском городе Шаджапур, штат Мадхья-Прадеш, обнаружил кобру, которая заползла в рюкзак десятиклассницы. На видео произошедшего обратило внимание NDTV.

Учитель проверил рюкзак школьницы и нашел внутри кобру
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Приехав в школу ранним утром, девочка сообщила учителям, что в ее рюкзаке что-то шевелится. Один из учителей проверил его и нашел внутри свернувшуюся кольцами змею.

На видео, снятом очевидцем, учитель расстегивает рюкзак и пытается выгнать пресмыкающееся, доставая оттуда все учебники. В конце ролика огромная кобра уползает на глазах у испуганных людей. В результате инцидента никто не пострадал.

Яд одной кобры способен убить до 20 человек. Взрослые кобры охотятся на млекопитающих, а молодые — на амфибий, небольших змей и ящериц.

Ранее сообщалось, что взрослая кобра заползла в школьный класс и напугала детей в индийской деревне вблизи города Бурдван, штат Западная Бенгалия. Ядовитая змея устроила переполох среди учеников, которые собрались на молитвенной площадке.

Безумный мир,
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