Отвергнутая женщина отправила жене любовника его интимные фотографии

38-летняя Агне Балсин из шотландского города Данди, Великобритания, отправила интимные фотографии бывшего любовника его жене. Об этом сообщает Daily Record.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Жена получила снимки от отвергнутой любовницы в день рождения. Как сообщает окружной суд, Балсин разозлилась, когда узнала, что жена ее любовника отрицает их роман, который длился несколько лет и закончился в 2020 году, и решила доказать обратное. Сначала женщина прислала несколько фотографий обнаженного мужчины его жене с подписью «С днем рождения», а затем опубликовала снимки в социальной сети.

Балсин была арестована за распространение личных интимных фотографий. Она призналась, что опубликовала снимки мужчины без его согласия. Женщина также призналась в намерении разместить более откровенные изображения, чтобы вызвать страх и тревогу у бывшего любовника и его жены.

В итоге Балсин приговорили к 100 часам общественных работ, а ее мобильный телефон конфисковали.