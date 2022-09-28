Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+21° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
3 часа назад

Отвергнутая женщина отправила жене любовника его интимные фотографии

Lenta.ru

38-летняя Агне Балсин из шотландского города Данди, Великобритания, отправила интимные фотографии бывшего любовника его жене. Об этом сообщает Daily Record.

Отвергнутая женщина отправила жене любовника его интимные фотографии
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Жена получила снимки от отвергнутой любовницы в день рождения. Как сообщает окружной суд, Балсин разозлилась, когда узнала, что жена ее любовника отрицает их роман, который длился несколько лет и закончился в 2020 году, и решила доказать обратное. Сначала женщина прислала несколько фотографий обнаженного мужчины его жене с подписью «С днем рождения», а затем опубликовала снимки в социальной сети.

Балсин была арестована за распространение личных интимных фотографий. Она призналась, что опубликовала снимки мужчины без его согласия. Женщина также призналась в намерении разместить более откровенные изображения, чтобы вызвать страх и тревогу у бывшего любовника и его жены.

В итоге Балсин приговорили к 100 часам общественных работ, а ее мобильный телефон конфисковали.

Ранее сообщалось, что пользовательница TikTok из США узнала об измене молодого человека и придумала жестокий способ мести. Женщина принесла прах покойной матери бывшего возлюбленного к реке, поднялась на мост и развеяла прах над водой.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители