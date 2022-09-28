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2 часа назад

В Индии семья умершего мужчины год жила с его телом, думая, что тот находится в коме

Газета.Ruиещё 1

В Индии семья 35-летнего умершего в прошлом году мужчины жила с его телом, думая, что тот находится в коме, пишет Oddity Central.

В Индии семья умершего мужчины год жила с его телом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Вимлеш Сонкар в апреле 2021 года попал в больницу с коронавирусом. Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось — он умер в реанимации. Семье индийца вручили свидетельство о смерти, но его родные отказывались верить, что он скончался, забрав тело домой.

«У него была двусторонняя пневмония», — уточнили медики.

Родные Вимлеша твердо решили, что мужчина находится в коме и скоро очнется. Его жена, родители, братья заботились о нем, обрабатывая тело дезинфицирующим средством три раза в день, ежедневно меняя одежду.

«Семья также принесла кислородные баллоны и сообщила местным жителям, что он в коме и лечится дома. Они были уверены, что он жив и поправится», — добавили в полиции.

После того, как тело Сонкара повторно доставили в больницу, где специалисты еще раз подтвердили смерть, семья согласилась провести кремацию.

Ранее малайзиец подал заявление в полицию и узнал, что числится мертвым.

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