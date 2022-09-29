Запись с камеры наблюдения у дома шокировала мужчину

Пользователь с ником u/edoggee рассказал, что посмотрел запись с камеры наблюдения, установленной возле дома, и испытал тревогу. Он узнал, что прошлой ночью напротив его жилища несколько минут стоял бездомный. Кадр, на котором был запечатлен подозрительный человек, мужчина опубликовал на сайте Reddit.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

На снимке можно увидеть, как бездомный в футболке и джинсах и с растрепанными волосами стоит у мусорного бака и смотрит прямо на дом.

«Человек стоял неподвижно и какое-то время смотрел на мое жилище прошлой ночью», — подписал изображение автор поста.

В комментарии к публикации пользователь признался, что ему стало тревожно после того, как он посмотрел запись с камеры наблюдения.

«Обычно этот мужчина шатается по округе весь день, я не считал это проблемой, но мне стало некомфортно, когда он просто встал и начал смотреть на мой дом», — добавил он.

Один из пользователей заявил, что владельцу дома следует позвонить в полицию и пожаловаться на бездомного.

«Закройте все окна и двери и берегите себя», — обратился к автору поста другой комментатор.