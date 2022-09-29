Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+15° в 
USD 58.45EUR 55.72
Войти в почту
1 час назад

Американец ежедневно справляет нужду на могиле жены, с которой развелся 48 лет назад

Газета.Ru

Житель США каждый день справляет нужду на могиле бывшей жены, с которой развелся 48 лет назад, пишет Oddity Central.

Американец ежедневно справляет нужду на могиле жены
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказал 43-летний Майкл Мерфи, посещая могилу матери, он начал замечать странные следы и продукты жизнедеятельности, оставленные на надгробии. Решив разобраться в ситуации, американец установил на кладбище камеры наблюдения. Благодаря им сын узнал, в чем дело.

Оказалось, могилу женщины почти каждый день в шесть утра посещает пожилой мужчина, который справляет нужду на памятник. Позже выяснилось, что это был бывший муж покойной, с которым она развелась 48 лет назад и с которым не общалась с 1976 года.

«Мы не знаем, как он нашел могилу моей матери», — рассказал Майкл.

В полиции сообщили, что не могут принять мер против мужчин. Несмотря на это, Мерфи надеется привлечь того к ответственности за осквернения кладбища.

Ранее британка 43 года посещала могилу не своего отца.

Безумный мир,Майкл Мерфи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители