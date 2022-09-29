Американец ежедневно справляет нужду на могиле жены

Житель США каждый день справляет нужду на могиле бывшей жены, с которой развелся 48 лет назад, пишет Oddity Central.

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Как рассказал 43-летний Майкл Мерфи, посещая могилу матери, он начал замечать странные следы и продукты жизнедеятельности, оставленные на надгробии. Решив разобраться в ситуации, американец установил на кладбище камеры наблюдения. Благодаря им сын узнал, в чем дело.

Оказалось, могилу женщины почти каждый день в шесть утра посещает пожилой мужчина, который справляет нужду на памятник. Позже выяснилось, что это был бывший муж покойной, с которым она развелась 48 лет назад и с которым не общалась с 1976 года.

«Мы не знаем, как он нашел могилу моей матери», — рассказал Майкл.

В полиции сообщили, что не могут принять мер против мужчин. Несмотря на это, Мерфи надеется привлечь того к ответственности за осквернения кладбища.