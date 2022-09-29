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1 час назад

В Индии врачи вынули из пациента 63 ложки

Газета.Ru

В Индии врачи удалили из желудка пациента 63 ложки, пишет Mirror. По словам специалистов, это первый подобный случай в их карьере.

В Индии врачи вынули из пациента 63 ложки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, мужчина поступил в больницу с сильными болями в животе. Сначала медики думали, что дискомфорт вызван опухолью, но при тщательном осмотре удивились. Оказалось, в брюшной полости пациента находилось 63 ложки. Медлить было нельзя, поэтому индийцу была проведена экстренная операция, длившаяся два часа.

«За свою почти 35-летнюю карьеру я не сталкивался с подобными случаями,» — признался хирург, проводивший процедуру.

Родственники пациента считают, что его кормили ложками, когда он лечился от наркозависимости в местной клинике. Кроме того, медики сделали заключение, что у мужчины проблемы с психикой.

«Ни один человек в здравом уме не сделал бы этого», — добавили врачи.

Безумный мир,
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