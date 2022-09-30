Девушка хотела сделать подарок своему парню и чуть не умерла

Что вы знаете о подарках от всего сердца? Ровным счетом ничего, если вы не в курсе рассказанной нам телеграм-каналом Mash истории 17-летней студентки из Севастополя.

Фото: Super.ru Super.ru

Девушка хотела убить сразу трех зайцев: признаться в любви парню, который не обращал на нее внимания, поздравить его с днем рождения и заодно приворожить, раз уж такое дело. Для этого она сделала порезы на бедрах (почему именно там, кстати?), нацедила себе колбочку крови и подвесила ее на цепочку. Ну и довольная собой отправилась в учебное заведение, прихватив оригинальный подарок.