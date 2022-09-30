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2 часа назад

Девушка хотела сделать подарок своему парню и чуть не умерла

Super.ru

Что вы знаете о подарках от всего сердца? Ровным счетом ничего, если вы не в курсе рассказанной нам телеграм-каналом Mash истории 17-летней студентки из Севастополя.

Девушка хотела сделать подарок своему парню и чуть не умерла
Фото: Super.ruSuper.ru

Девушка хотела убить сразу трех зайцев: признаться в любви парню, который не обращал на нее внимания, поздравить его с днем рождения и заодно приворожить, раз уж такое дело. Для этого она сделала порезы на бедрах (почему именно там, кстати?), нацедила себе колбочку крови и подвесила ее на цепочку. Ну и довольная собой отправилась в учебное заведение, прихватив оригинальный подарок.

Но коварный план рухнул, не успев воплотиться в жизнь: на уроке немецкого языка студентке стало плохо. Она сослалась на отравление арбузом. Чуть позже подоспела и скорая, которая обнаружила у девушки порезы. Тут-то и пришлось сознаться в селфхарме. На этом рубрика «Не повторяйте такое никогда» завершает свою работу.

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