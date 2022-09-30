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1 час назад

Наращенные ресницы девушки приняли в сети за глазную инфекцию

Lenta.ru

Блогерша из США с никнеймом jbosslashes нарастила клиентке розовые ресницы, которые в сети приняли за глазную инфекцию. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Наращенные ресницы девушки приняли в сети за глазную инфекцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru

На размещенных кадрах мастер продемонстрировала результат бьюти-процедуры. Перед камерой предстала девушка с объемными ресницами на верхних и нижних веках, которые касались бровей. «Я оказала данную услугу клиентке в честь ее дня рождения. Она хотела добавить светло-розовый оттенок. Как я справилась?» — поинтересовалась инфлюэнсерша.

Однако работа юзерши возмутила зрителей, которые остались обеспокоены здоровьем ее клиентки. «Верните ей деньги», «Выглядит болезненно», «Сначала я подумала, что у нее конъюнктивит», «Мне показалось, что это глазная инфекция», «Это крылья, а не ресницы», «Самое смешное, что я видела за неделю», «Как она после данной процедуры доберется домой?», «Она может видеть?», «Я звоню в полицию», — прокомментировали пользователи.

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