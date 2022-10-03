Врачи обнаружили в желудке пациента шокирующую находку

В одну из больниц индийского города Музаффарнагар поступил пациент с острой болью в животе. Когда врачи получили рентгеновские снимки, на них они увидели то, чего там никак не должно было быть. Историю необычного пациента опубликовало издание The National News.

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Помимо болей в животе Виджай часто жаловался на все растущую слабость, а также невозможность пить и есть. Врачи быстро выяснили, что причиной тому – десятки инородных предметов в области желудка. Их решили срочно удалить.

Виджаю сделали экстренную лапаротомию. Операция длилась более двух часов. По одному врачи смогли извлечь из желудка пациента 63 черенка от столовых ложек. Один из хирургов, участвовавших в операции, признался, что никогда за всю свою карьеру не встречал подобного.

Позже, придя в себя, Виджай признался, что ложки ел сам, отламывая черпаки. Впервые необычное “блюдо” появилось в его рационе за полгода до экстренной госпитализации.