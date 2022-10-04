Девушка полгода была влюблена в несуществующего мужчину

Жительница Австралии 22-летняя Кристина Абадир поняла, что шесть месяцев была влюблена в несуществующего мужчину. Об этом сообщает издание 7News.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Девушка познакомилась с мужчиной по имени Джей в социальной сети TikTok. Парень часто подключался в прямым эфирам Абадир, и она решила его сделать модератором, чтобы он мог блокировать негативные комментарии. После этого у них завязался интернет-роман, так как Джей жил в Новой Зеландии и увидеться лично у них не было возможности.

По словам девушки, парень постоянно контролировал ее действия, запрещал общаться с другими мужчинами, носить определенную одежду и публиковать в интернете то, что ему не нравится. При этом на все предложения Абадир поговорить по видеосвязи, он отвечал отказом и придумывал различные отговорки.

"Через некоторое время я стала считать это нормальным. Думала, может, ему просто больше нравится переписываться", — призналась девушка.

Через какое-то время Абадир решила отправиться в Новую Зеландию, где назначила встречу в ночном клубе. Однако когда девушка приехала, Джея там не оказалось. Свое отсутствие он объяснил тем, что решил уехать в другой клуб. После этого Абадир заподозрила неладное и отыскала мошенницу, выдававшую себя за парня.

На данный момент девушки помирились и дружат, а поездка в Новую Зеландию не прошла даром — Абадир встретила все же мужчину, с которым регулярно общается по видеосвязи.