Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 57.57EUR 54.39
Войти в почту
1 час назад

Жительница Австралии полгода была влюблена в несуществующего мужчину

Вечерняя Москва

Жительница Австралии 22-летняя Кристина Абадир поняла, что шесть месяцев была влюблена в несуществующего мужчину. Об этом сообщает издание 7News.

Девушка полгода была влюблена в несуществующего мужчину
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Девушка познакомилась с мужчиной по имени Джей в социальной сети TikTok. Парень часто подключался в прямым эфирам Абадир, и она решила его сделать модератором, чтобы он мог блокировать негативные комментарии. После этого у них завязался интернет-роман, так как Джей жил в Новой Зеландии и увидеться лично у них не было возможности.

По словам девушки, парень постоянно контролировал ее действия, запрещал общаться с другими мужчинами, носить определенную одежду и публиковать в интернете то, что ему не нравится. При этом на все предложения Абадир поговорить по видеосвязи, он отвечал отказом и придумывал различные отговорки.

"Через некоторое время я стала считать это нормальным. Думала, может, ему просто больше нравится переписываться", — призналась девушка.

Через какое-то время Абадир решила отправиться в Новую Зеландию, где назначила встречу в ночном клубе. Однако когда девушка приехала, Джея там не оказалось. Свое отсутствие он объяснил тем, что решил уехать в другой клуб. После этого Абадир заподозрила неладное и отыскала мошенницу, выдававшую себя за парня.

На данный момент девушки помирились и дружат, а поездка в Новую Зеландию не прошла даром — Абадир встретила все же мужчину, с которым регулярно общается по видеосвязи.

Недавно пожилой москвич стал жертвой фейкового сайта для знакомств. Уточняется, что 70-летний мужчина пытался найти спутницу для романтических вечеров.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители