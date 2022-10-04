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2 часа назад

Ученые научились определять дату смерти человека

Super.ru

В Америке очередной спорный тренд. Теперь состоятельные люди массово делают тесты, с помощью которых им обещают сообщить дату смерти. Почему это делают именно американцы с деньгами? Да потому, что удовольствие дорогое: тесты, отпускаемые без рецепта, могут стоить от сотен до тысяч долларов каждый.

Ученые научились определять дату смерти человека
Фото: Super.ruSuper.ru

Среди реальных пациентов, которые прибегли к процедуре, — президент UFC 53-летний Дана Уайт с состоянием 500 млн долларов. Он поделился своей историей в подкасте Action Junkeez. Так, компания 10x Health System, базирующаяся во Флориде, протестировав его таким образом, сообщила, что жить ему осталось 10,4 года. Сам мистер Уайт, да и эксперты в недоумении. Артур Каплан, специалист по биоэтике из NYU Langone Health, говорит, что указывать точное время в 10,4 года — безответственно, поскольку никто не может точно предсказать будущее. Доктор Хэнк Грили, эксперт по генетике и нейроэтике из Стэнфордского университета, сравнил эти тесты с хиромантией и сказал, что они «почти наверняка» неточны.

Как работает такой тест? Он анализирует генетический код человека и выявляет определенные мутации, которые могут приводить к серьезным заболеваниям: раку, болезням сердца и Альцгеймеру. Эксперты сошлись в одном: генетическое тестирование не может дать 100-процентный конкретный ответ о времени смерти.

«Короче говоря, если не будут представлены очень убедительные доказательства обратного, я сильно подозреваю, что тест ДНК бесполезен», — продолжил доктор Грили. В частности, он ставит под сомнение 10x Health System.

Изучив веб-сайт компании, доктор Хэнк Грили написал изданию DailyMail.com: «Я не вижу НИКАКИХ причин верить этому. [С другой стороны] пока люди не воспринимают это всерьез, это не более неэтично, чем множество глупостей, которые мы позволяем людям делать».

Безумный мир,Артур Каплан,Дана Уайт,
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