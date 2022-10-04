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49 минут назад

Oddity Central: Жена одобрила брак мужа с бывшей девушкой, чтобы жить втроем

Мира Маркина

Удивительная история, взорвавшая интернет, произошла в Индии. Женщина одобрила брак своего парня с экс-возлюбленной, чтобы счастливо жить втроем. Соответствующая новость появилась на портале Oddity Central.

Жена одобрила брак мужа с бывшей, чтобы жить втроем
Фото: unsplash.comunsplash.com

Кальян увлекается созданием креативных видео и живет в городе Тирупати. Некоторое время назад он познакомился с девушкой по имени Вимала в соцсетях. Отношения у пары сложились, и они решили пожениться.

Но спустя время Вимала заметила, что Кальяна словно подменили. Он стал отрешенным, погруженным в себя. Поговорив с супругом, Вимала узнала, что тот скучает по бывшей девушке, блогерше из Вишакхапатнама. Экс-возлюбленная переехала в Тирупати и оказалась не прочь возобновить роман с Кальяном.

Вимала поддержала мужа и предложила ему жить втроем с той самой девушкой.

Любовный треугольник – явление нередкое. Однако интернет-пользователи обрушились с критикой на Кальяна, обвинив его в унижении Вималы своим решением жениться на другой.

Ранее мы рассказывали, из-за чего поженились 78-летний пенсионер и 18-летняя филиппинка.

Безумный мир,
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