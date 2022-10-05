Как горилла спасла жизнь ребенку: видео

Удивительный случай произошел в 1996 году в зоопарке Брукфилда в штате Иллинойс. Трехлетний мальчик упал в вольер гориллы, из-за сильного удара он потерял сознание. Находившиеся вокруг люди были напуганы, потому что не понимали, какой реакции можно ожидать от обезьяны.

Однако горилла неожиданно для всех направилась к мальчику, взяла его в охапку и отнесла смотрителю. Все это время на спине у обезьяны находился ее собственный детеныш.

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