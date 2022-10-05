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40 минут назад

Турист уронил два бюста в Ватиканских музеях, требуя аудиенции Папы Римского

Мира Маркина

Американец во время посещения Ватиканских музеев разбил две античные скульптуры. Мужчина требовал сиюминутной встречи с Папой Римским, пишет il Messaggero.

Турист устроил погром в Ватикане, требуя аудиенции Папы Римского
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Посетитель, по словам очевидцев, находился в возбужденном состоянии. Кульминация инцидента произошла в галерее Кьярамонти, где выставлены знаменитая статуя императора Августа и голова скульптуры богини Афины. Там мужчина бросил на пол один из бюстов после услышанного отказа в аудиенции у понтифика. Убегая, турист уронил еще одну скульптуру.

Странного посетителя задержала ватиканская жандармерия. Поврежденные предметы искусства перевезли в лабораторию.

Ранее “Рамблер” рассказывал, почему туриста в Риме оштрафовали за перекус мороженым.

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