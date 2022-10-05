Турист устроил погром в Ватикане, требуя аудиенции Папы Римского

Американец во время посещения Ватиканских музеев разбил две античные скульптуры. Мужчина требовал сиюминутной встречи с Папой Римским, пишет il Messaggero.

Посетитель, по словам очевидцев, находился в возбужденном состоянии. Кульминация инцидента произошла в галерее Кьярамонти, где выставлены знаменитая статуя императора Августа и голова скульптуры богини Афины. Там мужчина бросил на пол один из бюстов после услышанного отказа в аудиенции у понтифика. Убегая, турист уронил еще одну скульптуру.