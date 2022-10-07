Австралиец написал заявление на увольнение из двух слов

Мужчина из Австралии написал заявление на увольнение, состоящее из двух слов, пишет LADBible. Как рассказал бывший работник супермаркета, этого оказалось достаточно.

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По словам австралийца, в его заявлении было написало только «Пока, ха». Несмотря на это, начальство устроил документ, и контракт с мужчиной был расторгнут по обоюдному согласию сторон. После этого бывший сотрудник сфотографировал свой бланк и опубликовал снимок в соцсетях.

Зрителей развеселил подход мужчины. Комментаторы начали вспоминать свои истории, связанные с увольнением. Один из участников обсуждения рассказал, что однажды написал заявление на чековой ленте. Другие же решили, что австралиец дал им знак.