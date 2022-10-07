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16 минут назад

Австралиец написал заявление на увольнение, состоящее из двух слов

Газета.Ru

Мужчина из Австралии написал заявление на увольнение, состоящее из двух слов, пишет LADBible. Как рассказал бывший работник супермаркета, этого оказалось достаточно.

Австралиец написал заявление на увольнение из двух слов
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам австралийца, в его заявлении было написало только «Пока, ха». Несмотря на это, начальство устроил документ, и контракт с мужчиной был расторгнут по обоюдному согласию сторон. После этого бывший сотрудник сфотографировал свой бланк и опубликовал снимок в соцсетях.

Зрителей развеселил подход мужчины. Комментаторы начали вспоминать свои истории, связанные с увольнением. Один из участников обсуждения рассказал, что однажды написал заявление на чековой ленте. Другие же решили, что австралиец дал им знак.

«Я только что получил работу и вижу это», — шутят пользователи.

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